Yaremchuk convocado para a seleção da Ucrânia

Roman Yaremchuk voltou a ser chamado pela seleção da Ucrânia. O avançado do Benfica foi convocado pelo selecionador Alexander Petrakov para a qualificação para o Campeonato do Mundo.





A seleção concentra-se a 8 de novembro, em Kiev. Os ucranianos jogam a 11 de novembro com a Bulgária, num particular. A 16 do mesmo mês, a formação de Yaremchuk vai defrontar a Bósnia, em Zenica, para o grupo D de apuramento para o Mundial.Andriy Pyatov Heorhiy Bushchan e Dmytro Riznyk.Oleksandr Karavayev, Vitaliy Mykolenko, Ilya Zabarny, Oleksandr Tymchyk, Mykola Matvienko, Serhiy Kryvtsov, Eduard Sobol e Taras Kacharaba.Andriy Yarmolenko, Taras Stepanenko, Serhiy Sidorchuk, Viktor Tsygankov, Mykola Shaparenko, Vitaliy Buyalsky, Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinowski, Oleksandr Zubkov e Viktor Kovalenko.Roman Yaremchuk, Artem Dovbyk, Danilo Sikan e Denis Garmash.