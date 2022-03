Yaremchuk: «De certeza que vamos vencer esta guerra»

Yaremchuk deixou uma mensagem de apoio e esperança a todos os "heróis" ucranianos que defendem o país perante a invasão das tropas russas.

"De certeza que vamos vencer esta guerra. Juntos somos fortes. A Ucrânia vai reconquistar as suas terras, reconstruir as cidades e entrar na história do mundo democrático para sempre. Juntos somos fortes. Glória à Ucrânia e aos nossos heróis", assinalou o jogador numa mensagem partilhada nas redes sociais do Dínamo Kiev, na qual o avançado do Benfica juntou a sua voz às de Yarmolenko e Mykolenko, avançado do West Ham e defesa do Everton para, respetivamente.

O jogador do clube da Luz tem acompanhado com apreensão o conflito no país Natal, onde se encontra a sua família, mas faz questão de continuar a trabalhar com afinco no Seixal. "Tenho de lutar aqui, em campo. Os meus amigos lutam na Ucrânia, eu tenho de lutar aqui", assinalou o avançado, depois da vitória do Benfica no terreno do Ajax.