Yaremchuk de saída do Benfica para o Brugge

Roman Yaremchuk está de saída do Benfica, para reforçar o Club Brugge, em definitivo, de acordo com informações que circulam na Bélgica e confirmadas porA saída do internacional ucraniano, de 26 anos, começou a ganhar forma nos últimos dias, principalmente depois da SAD ter decidido manter Gonçalo Ramos no plantel comandado por Roger Schmidt.O Benfica pedia inicialmente 20 milhões mas admite a saída por menos.O avançado, que já nem esteve na ficha do jogo com o Boavista, no último sábado, prepara-se para voltar à Bélgica, um ano depois de ter trocado o Gent pelo Benfica, que desembolsou 17 milhões de euros por 75 por cento do passe. Agora, vai ser reforço do campeão belga, que vai defrontar o FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões.O Brugge avançou para Yaremchuk depois de perder a corrida por Hojlund, que assinou pela Atalanta.