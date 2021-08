Yaremchuk destaca André Almeida: «É uma lenda do clube, estou feliz por voltar a vê-lo no campo»

Em estreia a titular, Roman Yaremchuk conseguiu assinalar esse momento da melhor forma, ao marcar o seu primeiro golo com a camisola do Benfica. Foi diante do Arouca, numa partida que o ucraniano assume ter sido complicada, especialmente na fase inicial.





"No início não foi fácil, pois o Arouca jogou muito defensivamente. Procurámos encontrar espaços e acabámos por marcar dois golos. São 3 pontos, os adeptos estão felizes e agora espero que fiquem mais na Champions League", começou por apontar, à BTV.Do ponto de vista pessoal, o ucraniano assume que ainda está longe do melhor. "A cada dia fico melhor, mas fisicamente quero fazer mais. Tenho de melhorar os índices físicos".Escolhido como melhor em campo, Yaremchuk agredeceu o prémio e destacou ainda André Almeida. "Obrigado pelo prémio e obrigado aos adeptos. Jogo para eles. Queria deixar uma palavra para André Almeida, parabéns por voltar depois de muito tempo. Sei que é o primeiro capitão do Benfica e uma lenda do clube. Feliz por voltar a vê-lo no campo."