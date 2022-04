Yaremchuk esteve com várias famílias ucranianas refugiadas em Portugal, que estiveram na Luz a assistir ao jogo entre Benfica e Belenenses SAD. O avançado distribuiu autógrafos e esteve à conversa com os compatriotas, tendo provocado sorrisos nas muitas crianças presentes."Foi uma grande oportunidade para conhecer as crianças e os pais que deixaram os pontos de guerra na Ucrânia. É bom ver os sorrisos nos rostos delas. Estamos unidos", escreveu o avançado nas redes sociais. Yaremchuk esteve ainda com o compatriota e ex-benfiquista Kandaurov, sendo uma voz ativa contra a invasão russa ao seu país, que tem provocado mortes e destruição.