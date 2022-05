Yaremchuk e a mudança para a Luz: «Acho que dei um grande e sério passo na minha carreira»

Roman Yaremchuk destacou-se com um golo no particular da seleção ucraniana em Itália, que terminou a vitória sobre o Empoli. O avançado das águias foi instado a abordar como assume o desafio de se ter transferido para a Luz em 2021."Agora não faz sentido falar sobre o clube porque estou na seleção. No Benfica estou muito feliz. Claro que não passei uma temporada como na Bélgica, mas estou a progredir, acho que dei um grande e sério passo na minha carreira. No momento em que estou na seleção, gosto de comunicar com os companheiros de equipa sobre processo de treinamento e ter apenas emoções positivas", reiterou após o fim do encontro aos jornalistas.O avançado que o Benfica contratou por 17 milhões de euros foi ainda questionado sobre a ausência de golos recente na Luz e este preferiu ser positivo."Estou sempre feliz por vir para à seleção, há um tipo de jogadores completamente diferente, é muito mais fácil para mim jogar, tenho muito mais momentos de golo. Estou feliz por ter marcado, vou desenvolver-me ainda mais", garantiu Yaremchuk.