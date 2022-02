Yaremchuk: «É altura de estarmos todos unidos. Este é o nosso país, a nossa história»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

A Rússia começou esta quinta-feira a invasão à Ucrânia, e Yaremchuk, avançado do Benfica que já tinha mostrado o apoio ao seu país , voltou a fazê-lo logo após o jogo com o Ajax da Liga dos Campeões (2-2)."Sou ucraniano e tenho muito orgulho nisso. Como alguém que está a milhares de quilómetros do meu país, quero deixar todo o meu apoio a toda a gente que está a viver estes momentos de tensão na sua terra natal. Agora é altura de estarmos todos unidos. Este é o nosso país, a nossa história, a nossa cultura, o nosso povo e as nossas fronteiras. Gostaria de agradecer a coragem de toda a gente que nos está a defender. Glória à Ucrânia", escreveu nas redes sociais depois do encontro.