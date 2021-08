Yaremchuk: «Escolhi o Benfica porque quero conquistar títulos»

Roman Yaremchuk foi apresentado este domingo como reforço do Benfica, deixando a promessa de honrar a confiança que foi depositada na sua contratação.





"Este é o meu trabalho, marcar golos. Vim para o Benfica para marcar muitos golos. Fiz golos no passado, vou trabalhar duro para continuar a ser assim. Tenho uma grande responsabilidade perante o Benfica, o presidente, os adeptos, toda gente. Tenho de trabalhar duro para marcar golos", disse o camisola 15 das águias."Todos os jogadores querem ganhar jogos, somar pontos. Eu escolhi o Benfica porque quero conquistar títulos. Quero marcar muitos golos, desfrutar e, claro, este é um clube fantástico para melhorar a cada dia", continuou.O jogador ucraniano acrescentou que a visita ao Museu do Benfica só confirmou a ideia que tinha de grandiosidade do clube."Claro, claro. Até antes, mas agora que fui ao museu percebi que estes são adeptos tremendos. É um clube com grande história, o maior de Portugal. Em todo o Mundo conhecem o Benfica. É por isso que falo da responsabilidade. Quando vi os filmes e os títulos, significou para mim que vou trabalhar no duro", explicou que está muito motivado:"Estou aqui para trabalhar bem e ajudar a equipa".Yaremchuk revelou que teve uma conversa com o selecionador e que este o congratulou por ter tomado esta decisão. "Falei com Shevchenko ainda no Euro’2020. Falámos sobre o Benfica. Ele disse-me que se trata de um clube incrível, que vou desfrutar e melhorar e que este é o passo certo na minha carreira. Também falei com ele ontem e deu-me os parabéns e que escolhi o clube certo".