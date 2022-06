Yaremchuk: «Estar no Benfica é um grande passo»

Yaremchuk revelou que prestou auxílio a alguns compatriotas atingidos pela guerra provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. "Não é segredo para ninguém o facto de o Benfica ter tido a iniciativa de ajudar ucranianos em Portugal e o clube até enviou ajuda humanitária para a Ucrânia", começou por dizer o avançado dos encarnados, detalhando. "Estive com vários ucranianos e também ajudei como pude. Muitos pediram-me ajuda aqui em Portugal, mas não tive tempo para responder a toda a gente. Até enviaram mensagens para a minha mulher a pedir ajuda. Recebi uma mensagem sobre seis idosas e três crianças que não tinham sítio para dormir e essas pessoas consegui ajudar, porque era muito difícil saber desta situação sem fazer nada. Ajudámos como pudemos", afirmou o jogador em declarações ao programa do Youtube 'Direct Red'.Visivelmente abalado pelo conflito armado que assola o seu país, Yaremchuk garantiu que o escalar da violência não o surpreendeu. "Já sabia que ia haver esta guerra. Havia demasiadas evidências de que isto aconteceria um dia", lamentou o camisola 15 das águias, mostrando-se satisfeito na Luz. "O clube está sempre preocupado com os jogadores e senti-me bem aqui desde o início. Mas ainda quero mais!", sublinhou.Contudo, os primeiros tempos em Lisboa não foram fáceis. "Já sabia que ia ter algumas dificuldades no Benfica ao início. Foram muitas coisas novas para mim, tanto emocional como profissionalmente. Aprendi muitas coisas que nem na Bélgica tinha aprendido. Foi um ano muito bom para mim", sublinhou o internacional ucraniano, que admite ter aprendido imenso com Jorge Jesus, o seu primeiro treinador nos encarnados. "O processo de treino é muito diferente, as coisas são preparadas de maneira diferente a pensar no jogo. É mesmo uma forma muito profissional de fazer as coisas. É diferente de tudo o que vivi antes. Agora percebo por que motivo Jorge Jesus tem tantos troféus na carreira. É uma pessoa interessante e foi um bom período aquele que passei com ele no clube", sustentou o avançado.Após uma temporada na Liga Bwin, Yaremchuk fez um retrato da prova. "O campeonato português é muito grande, basta olhar para o lugar em que Portugal está no ranking", referiu, pormenorizando. "É um campeonato muito difícil. As outras equipas fecham-se muito quando jogam com Benfica, FC Porto ou Sporting. Preparam-se muito bem para estes jogos com os grandes", considerou, admitindo que este passo era desejado há algum tempo. "Há muito que planeava jogar numa equipa como o Benfica e estar aqui é um passo muito grande para poder atingir no futuro o meu sonho, que é estar ainda noutro patamar", afirmou, ambicioso, o jogador de 26 anos. "Portugal tem um bom campeonato para abrir portas a jogadores mais jovens, que podem sair para outros clubes na Europa", vincou.