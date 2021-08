Yaremchuk: «Estou muito feliz por aqui estar»

Yaremchuk estreou-se com a camisola do Benfica, no Estádio da Luz, e teve um papel importante no triunfo encarnado frente ao Spartak (2-0), com influência direta no segundo golo nos instantes finais da partida. Em declarações à Benfica TV, o avançado ucraniano partilhou a sua felicidade.





"Estou feliz mas por ora é difícil, não tive pré-época. Quero treinar cada vez mais para melhorar, preciso de um pouco mais de tempo mas a atmosfera foi tão boa no estádio, Quero agradecer ao técnico todo o apoio e por me ter dado minutos. Estou muito feliz por aqui estar.""Foi um sentimento fantástico jogar pelo Benfica, estou muito orgulhoso de jogar aqui e todos os dias quero treinar mais para melhorar e marcar mais golos.""Preciso de tempo, quero falar português. Mas para já, os adeptos portugueses são muito bons e têm-me dado bastante apoio. Estou muito feliz e a desfrutar."