Yaremchuk exibiu braçadeira negra frente ao Portimonense

Novamente acarinhado pelas bancadas, Yaremchuk foi a jogo com uma braçadeira negra de homenagem à Ucrânia. Depois das t-shirts com a bandeira ucraniana e com a palavra ‘paz’ ao centro exibidas pela equipa de arbitragem - uma campanha de sensibilização da APAF -, o adereço com que o avançado do Benfica jogou foi mesmo a novidade face ao apoio que tem sido prestado aos ucranianos. Diga-se que, ainda durante o aquecimento, o camisola 15 havia sido muito aplaudido, algo que não mudou aquando da sua substituição, aos 80’. Por essa altura, adeptos do Benfica e do Portimonense acarinharam o jogador.