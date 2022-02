Yaremchuk explica camisola com símbolo ucraniano nos festejos do golo: «Queria apoiar o meu país»

Roman Yaremchuk fez o segundo golo do Benfica no empate com o Ajax e, nos festejos, exibiu uma camisola com Tryzub, o símbolo nacional da Ucrânia. Após a partida, o avançado justificou a mensagem."Queria apoiar o meu país. Tenho pensado muito nisto [n.d.r.: tensão entre Ucrânia e Rússia] e tenho medo desta situação. Quero apoiar um bocadinho o meu país. O clube está a apoiar-me, falou comigo e quis fazer de tudo para me ajudar. Agradeci, mas para já está tudo bem", afirmou o ucraniano, à CNN Portugal."Estou feliz. Quer jogue cinco ou dez minutos, vou lutar sempre pela minha equipa, pelos meus colegas e pelos adeptos. Estou aqui para marcar, é o que tenho de fazer", acrescentou.