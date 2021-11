Yaremchuk fala do interesse do Milan e do sonho que quer realizar no Benfica

Roman Yaremchuk tem sido falado em Itália como possível reforço do Milan em janeiro - já no verão os rossoneri tinham mostrado interesse no avançado ucraniano -, mas o jogador garante que está focado no Benfica."Não tenho o sonho de jogar no Milan. O meu sonho passa por me adaptar ao Benfica o mais rapidamente possível e mostrar o meu melhor futebol", disse o jogador, em declarações ao site 'vbetnews.com'.Yaremchuk, que chegou à Luz proveniente dos belgas do Gent, explicou que não é fácil jogar em Portugal. "A liga é difícil porque toda a gente se fecha na defesa contra nós. Colocam 10 defesas atrás da linha da bola e é difícil passar."O jogador, que está ao serviço da sua seleção, falou também das dificuldades que a Ucrânia terá hoje na partida diante da Bósnia. As duas equipas lutam por um lugar no playoff de acesso ao Mundial de 2022. "Mostrámos alguma falta de concentração no primeiro jogo que fizemos com a Bósnia, principalmente na segunda parte. Mas será um jogo completamente diferente", acrescentou, frisando que a Ucrânia teve agora mais tempo de descanso.