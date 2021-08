Yaremchuk falha Tondela por lesão

Yaremchuk vai falhar o jogo com o Tondela, devido a um problema físico. O avançado ucraniano lesionou-se e fica de fora das opções de Jorge Jesus. De acordo com o que Record conseguiu apurar, a lesão do dianteiro não é grave. Diogo Gonçalves, que ainda procura o regresso à melhor forma física, também não consta da lista de Jorge Jesus.





Por outro lado, Seferovic que estava lesionado desde o jogo com o Spartak Moscovo, disputado a 4 de agosto, está de regresso às opções do técnico Jorge Jesus.Radonjic, que efetuou apenas dois treinos com o restante grupo, foi convocado para a receção ao Tondela e pode fazer hoje os primeiros minutos de águia ao peito.