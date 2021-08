Yaremchuk já está inscrito pelo Benfica na Champions

Reforço sonante do Benfica para a nova temporada, o ucraniano Roman Yaremchuk já foi inscrito pelas águias na lista de jogadores para disputar as rondas prévias da Liga dos Campeões, entrando no lugar de Chiquinho. Assim, o avançado poderá ser opção dentro de uma semana para a partida da segunda mão da 3.ª pré-eliminatória, diante do Spartak Moscovo, tal como Record havia dado conta.





Yaremchuk até já estava livre para ser utilizado no encontro desta quarta-feira, da 1.ª mão, mas o facto de não ter visto de entrada na Rússia e não estar nas melhores condições físicas para atuar já inviabiliza a sua estreia, que ao que tudo indica se dará dentro de uma semana - ou então já no fim de semana, diante do Moreirense, no arranque da Liga Bwin.