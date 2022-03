Yaremchuk lembra mortes de crianças na guerra: «É hora de parar Putin e proteger a Ucrânia»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

De "coração partido", Roman Yaremchuk fez uma longa publicação nas redes sociais a lembrar o número de mortes das crianças provocadas pela guerra na Ucrânia e salientou que "é hora de parar Putin e proteger a Ucrânia." O avançado do Benfica mostra vários exemplos de crianças que viram as suas vidas destruídas."Sou um homem e o meu coração está partido porque no meu país há uma guerra, cidades estão a ser destruídas e pessoas pacíficas morrem todos os dias, entre as quais estão 100 crianças. O exército russo está a destruir impiedosamente e propositadamente ucranianos. Está a haver uma catástrofe humanitária. Isto é um verdadeiro genocídio", começou por dizer.Depois, o atacante deu vários exemplos. "Alice de Akhtyrka tinha oito anos e a sua família foi alvejada. Kirill, de Mariupol, tinha apenas dois. Sofia, de Nova Kakhovka, tinha seis, e o irmão fez apenas um mês. Infelizmente, a lista de crianças mortas na Ucrânia cresce a cada dia. Chegou a hora de parar Putin e proteger a Ucrânia", frisou.Yaremchuk terminou com um apelo à população mundial. "Quando digo 'nós', refiro-me a cada um de nós. Todos contam. Não fiquem calados, informem-se sobre a guerra na Ucrânia e falem sobre os homicídios brutais das nossas crianças. Parem a guerra. Salvem as vidas das crianças na Ucrânia", concluiu.