Yaremchuk na agenda de Jorge Jesus

Roman Yaremchuk foi ontem apontado como possível reforço do Fenerbahçe, que oficializou a contratação de Jorge Jesus. De acordo com o site 'Fotomac', foi o antigo treinador dos encarnados que sugeriu avançar para a contratação do internacional ucraniano, que chegou à Luz no verão do ano passado. Ainda assim, a mesma fonte refere que as negociações pelo suíço Haris Seferovic continuam a avançar.