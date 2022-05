Yaremchuk na chegada à seleção ucraniana: «Temos de mostrar ao mundo que a Rússia é o agressor»

Roman Yaremchuk já integrou a comitiva da seleção ucraniana que irá disputar o playoff de apuramento para o Mundial 2022, na Escócia, num jogo que pretende que sirva para o mundo perceber quem é o invasor do seu país. "Acho que é importante que a seleção da Ucrânia se mostre no estrangeiro. Afinal, a atenção dos adeptos estará focada em nós, por isso temos de fazer o melhor que pudermos e lembrar ao mundo que a Rússia é o agressor. E temos de apurar-nos para o Qatar", assinalou o dianteiro, em declarações à imprensa local.O dianteiro, de 26 anos, sublinha que desde o início da invasão russa nada mais foi igual, explicando ainda como é importante este reencontro com os colegas: "Já o referi anteriormente que é muito bom regressar à seleção, poder ver os meus companheiros. Tivemos um reencontro muito caloroso. As emoções são positivas e o mais importante é que estamos todos bem e vivos. Treinamos em tempo de guerra, mas tenho muitos amigos que estão na linha da frente. Os meus pais estão em Lviv, falamos ao telefone quase meia hora por dia, pergunto sempre como estão as coisas. Claro que estou muito preocupado com a situação", assumiu.De qualquer forma, Yaremchuk pretende ajudar a seleção ucraniana a marcar presença no mundial do Qatar e até assinala que, neste final de época, está em boas condições para dar o seu contributo. "Não estou muito exausto com a época no Benfica, está tudo bem. Vou preparar-me para os jogos da seleção, é uma grande motivação", atirou.