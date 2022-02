Yaremchuk: «Não estou nada arrependido de ter vindo para o Benfica»

A primeira época de Roman Yaremchuk, ao serviço do Benfica, não está a correr da forma que o jogador mais desejava do ponto de vista pessoal, mas, apesar disso, este garante estar satisfeito com o passo que deu na carreira."O Benfica é um grande clube, com grandes jogadores na equipa, que jogam nas seleções do Brasil, Argentina, Suíça ou Uruguai. Os jogadores têm muita vontade de ganhar. Foi minha opção vir para aqui porque sabia que é uma grande equipa e uma atmosfera fantástica. Foi por isso que fiz esta escolha e sinceramente não estou nada arrependido", salientou, em declarações à UEFA, ainda que reconheça que esperava já ter feito mais vezes o gosto ao pé: "A qualidade dos jogadores é muito elevada, jogamos na Champions e na liga portuguesa, por isso está tudo a correr como suposto. Claro que esperaria ter melhores resultados da minha parte, mas é o que é. Por isso só tenho de lidar com isso e continuar a trabalhar ao máximo".Com a equipa no terceiro lugar do campeonato e já com uma troca de treinadores durante a época, o dianteiro reconhece já ter sentido a pressão que é jogar de águia ao peito."Há pressão por parte dos adeptos, não sei bem como explicar. O Benfica é um grande clube como uma longa história, por isso a exigência é maior. Qualquer empate ou derrota, um jogo mal-sucedido traz muita pressão", atirou o ucraniano.