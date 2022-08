Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Yaremchuk, o adeus do gigante de Lviv: «Guerra teve consequências no seu rendimento» Psicólogo Jorge Silvério aborda o impacto da invasão russa à Ucrânia no avançado





• Foto: Luís Manuel Neves