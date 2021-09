Yaremchuk: «O meu golaço? Seria melhor se tivessemos vencido»

Roman Yaremchuk abriu o ativo com um grande golo no confronto da Ucrânia no Cazaquistão mas, após o apito final, o avançado do Benfica não era um homem satisfeito.





"O meu golaço? Ninguém precisa dele. Seria melhor se tivessemos vencido em vez de ter marcado [sem ganhar]. Nem acredito porque marcámos aos 90'+3 minutos... Deveríamos ter jogado de forma mais simples", evidenciou em declarações à imprensa ucraniana, não querendo abdicar já da luta por uma vaga no Campeonato do Mundo."Perdemos pontos. Acho que todos viram. Era importante somar três pontos, por isso o resultado é um desastre. Fim da hipótese de chegar ao Mundial? Não sei. Eu não quero usar palavras tão fortes", reiterou Yaremchuk, substituído aos 59 minutos por Tsygankov num encontro em que os ucranianos consentiram o empate (2-2) aos 90'+6 minutos.A Ucrânia está no segundo lugar do Grupo D de apuramento para o Mundial'2022, com quatro pontos em quatro encontros, a três da primeira classificada França, com sete pontos em três jornadas disputadas. Apenas o 1º colocado se apura diretamente para a fase final no Qatar.