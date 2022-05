Yaremchuk reage ao saber que a cidade natal voltou a ser bombardeada

As tropas russas voltaram a atacar Lviv, a cidade de onde Yaremchuk é natural e o avançado partilhou uma fotografia do momento, com um simples texto onde apelida os invasores de "sacanas"."Hoje estes sacanas bombardearam a minha cidade Natal com rockets", escreveu na legenda de uma fotografia onde é possível ver-se explosões, seguido de emojis de tristeza.