Yaremchuk realizou primeiro treino pelo Benfica

O avançado internacional ucraniano Roman Yaremchuk, confirmado no sábado como o mais recente reforço do Benfica, realizou este domingo o primeiro treino pelos encarnados, informou o clube da Luz.

As águias assinalaram o primeiro dia de trabalho do jogador através de uma curta nota no site oficial, acompanhada de algumas fotografias de Yaremchuk a trabalhar no ginásio e no relvado do Benfica Campus, no Seixal, inclusive na companhia do treinador Jorge Jesus.

Os restantes elementos do plantel gozaram o segundo de dois dias de folgas.

Roman Yaremchuk, de 25 anos, foi anunciado no sábado como reforço do Benfica para a temporada 2021/22, com os encarnados a pagarem 17 milhões de euros por 75% do passe aos belgas do Gent, clube no qual o ucraniano atuou nas últimas quatro épocas.

O avançado assinou um contrato válido até 2026, que inclui uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, e poderá entrar na lista de jogadores inscritos para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que os clubes podem fazer duas alterações até 24 horas antes do primeiro jogo.

Na quarta-feira, as águias defrontam o Spartak de Moscovo, de Rui Vitória, na capital russa, em jogo da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions, agendado para as 18 horas (hora de Lisboa).

A equipa benfiquista viaja de Lisboa para Moscovo na segunda-feira, às 15 horas, sendo que na terça-feira realizará o treino oficial de adaptação ao relvado do estádio do Spartak, às 18 horas, pouco depois de o treinador Jorge Jesus e um jogador falarem em conferência de imprensa, de antevisão do duelo europeu, às 17:00.