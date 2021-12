Yaremchuk: «Sinto que estou num clube grande»

Roman Yaremchuk foi o reforço mais caro da temporada, contratado a troco de 17 milhões de euros ao Gent. Na primeira época na Luz, o jogador formado no Dínamo Kiev, hoje adversário na Liga dos Campeões, garantiu que tem a perceção da dimensão do Benfica."Sinto que estou num clube grande onde temos de dar o nosso melhor e ganhar todos os jogos", reiterou à Eleven Sports, frisando que os encarnados estão a par da responsabilidade que têm hoje em ombros."Sinto a equipa muito motivada para o jogo que é muito importante para nós, para o clube e para os adeptos", vincou o internacional ucraniano. Yaremchuk falou ainda do facto de defrontar uma antiga equipa. "Joguei muitos jogos e faz parte do meu trabalho. Quero ganhar hoje", sentenciou.