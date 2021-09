Yaremchuk: «Tenho sido bem tratado desde que cheguei ao Benfica»

Roman Yaremchuk foi um dos reforços sonantes do Benfica neste defeso mas assumiu que está numa fase complicada face à barreira linguística.

“Fora do contexto da seleção, no Benfica, tenho de ter um professor de português. Há muitos ucranianos a viver em Portugal. Senti imediatamente muito apoio, as pessoas começaram imediatamente a escrever que se eu precisasse de alguma coisa era só dizer”, referiu o avançado ucraniano, em declarações ao canal de Youtube ‘vZbirna’.

O camisola 15 das águias garantiu ter aprendido com as dificuldades que atravessou em 2017, quando se mudou para a Bélgica, para jogar no Gent.

“Não estou ainda instalado. Ainda vivo num hotel e esta altura foi dura para mim. O processo de adaptação foi difícil tal como o foi na Bélgica. A dificuldade é a mesma mas tenho experiência e tenho de repetir o que fiz. Tenho sido bem tratado desde que cheguei ao Benfica”, descreveu Yaremchuk, de 25 anos, contratado ao Gent por 17 milhões de euros.