Yaremchuk tirou uma foto com um rapper russo mas arrependeu-se: «Não sei o que mais posso dizer»

Vasiliy Mikhaylovich Vakulenko, mais conhecido por Basta, é um dos maiores nomes do hip-hop e do rap na Rússia. Em julho de 2021, Romain Yaremchuk e Vitaliy Mykolenko passavam férias na Turquia e encontraram aquele que era para eles uma referência no panorama musical. Daí até pedirem uma foto com Basta foram segundos, mas agora é algo que o avançado do Benfica se arrepende depois das inúmeras críticas que recebeu após ter partilhado a foto conjunta nas redes sociais."É normal tê-las recebido, concordo com quem as fez. Foi um grande erro pelo qual só quero pedir desculpas, desculpas às pessoas que agora sofrem com a invasão russa. Não sei o que mais posso dizer", lamentou o internacional ucraniano em declarações ao programa do Youtube 'Direct Red'.Yaremchuk deixou claro que, depois disso, deixou de ouvir a música de Basta e não só. "Não tenho um único cantor russo agora na minha playlist. Só ouvimos música ucraniana. Toda a seleção mudou neste aspecto, é bastante patriótica agora", assumiu.Refira-se que o rapper Basta, com mais de duas décadas de carreira musical, foi proibido de entrar na Ucrânia em 2017, por três anos, depois de visitar a Crimeia, local na posse dos separatistas pró-russos. Voltou a Kiev, em 2020, mas acabou por ser contestado por ativistas que o acusaram de colaborar com Vladimir Putin.