O avançado colombiano Yony González, de 28 anos, rescindiu o vínculo que o ligava ao Benfica até junho de 2024 e comprometeu-se com o Portimonense até ao fim da época em curso, com um ano de opção.Yony González assinou pelo Benfica em 2020, proveniente do Fluminense, mas nunca chegou a vestir a camisola dos encarnados em jogos oficiais, sendo sucessivamente emprestado a Corinthians, LA Galaxy, Ceará e Deportivo de Cali.