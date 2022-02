Yony González desejado pelo Deportivo Cali

Yony González, que o Benfica inscreveu no último dia de mercado de inverno, tem pretendente na Colômbia. O Deportivo de Cali quer reforçar o ataque e pensa no extremo colombiano, de 27 anos, por empréstimo.

O clube de Cali está prestes a perder Harold Preciado para o Santos Laguna, do México, daí que o avançado, que está vinculado às águias até 2024, esteja entre as opções, como confirmou Gabriel Robayo, vice-presidente do Deportivo Cali, à rádio Antena 2, da Colômbia.

Contratado ao Fluminense em janeiro de 2020, Yony esteve sempre emprestado: Corinthians, LA Galaxy e Ceará. A cedência ao clube brasileiro terminou em dezembro passado. Sem ter encontrado colocação para o futebolista, ao contrário do que aconteceu com Conti, que rumou ao América Mineiro, o Benfica inscreveu-se no plantel, não perdendo de vista nova cedência. O Deportivo Cali já se posiciona para o receber, podendo avançar com uma proposta de empréstimo.