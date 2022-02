Yony González esperado na Colômbia na próxima semana

Yony González, extremo que o Benfica inscreveu no plantel no último dia de mercado de inverno, é esperado na Colômbia na próxima semana, para se juntar ao Deportivo de Cali. O empréstimo do jogador, de 27 anos, está bem encaminhado para que Yony atue no clube do seu país em 2022.Contratado em 2020 ao Fluminense, Yony tem andado de empréstimo em empréstimo. Corinthians, LA Galaxy e Ceará. A próxima paragem, como tudo indica, a fazer fé na evolução das negociações, será o Deportivo Cali.O extremo está vinculado aos encarnados até 2024.