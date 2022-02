Yony González inscrito pelo Benfica na Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica inscreveu Yony González na Liga. A confirmação surge na última atualização de inscrições na Liga.O avançado colombiano, de 27 anos, chegou ao Benfica em 2020 a custo zero, proveniente do Fluminense. Desde então, ainda não somou qualquer minuto com a camisola das águias, somando empréstimos a Corinthians, Los Angeles e Ceará.