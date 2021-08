Yony González não convenceu e Ceará estuda devolvê-lo ao Benfica

Continua a saga de empréstimos menos bem sucedidos por parte de Yony González. Depois de ter estado cedido ao Corinthians e LA Galaxy sem ter deixado grande marca, o avançado colombiano de 27 anos também não convenceu no Ceará e segundo a imprensa brasileira o conjunto de Fortaleza estará a considerar devolvê-lo ao Benfica antes do final do acordo inicial, que é válido até final de 2021.





De acordo com o portal 'Torcedores', Yony não conseguiu corresponder às expectativas da equipa técnica liderada por Guto Ferreira, que apenas o colocou em campo em 19 das 44 partidas do Ceará esta temporada, para um total de apenas 490 minutos disputados. Em face desta situação, escreve o mesmo portal, a ideia será mesmo avançar para a devolução do jogador ao Benfica, havendo inclusivamente já negociações entre o empresário e dois clubes portugueses (Sp. Braga e Estoril) tendo em vista uma solução futura.Yony González, recorde-se, chegou à Luz em janeiro de 2020, na altura numa transferência a custo zero depois de ter terminado vínculo com o Fluminense. Sem espaço na Luz, foi cedido ao Corinthians, que o devolveu meio ano depois , para em seguida voltar a ser emprestado, em agosto, ao LA Galaxy . Também não convenceu nos norte-americanos, voltou à Luz e seguiu novamente para o Brasil, onde, ao que tudo indica, não irá ficar...