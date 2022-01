Yony González assinou um contrato com o Benfica até junho de 2024 mas o destino do extremo colombiano continua a ser longe da Luz, nunca se tendo estreado com a camisola das águias de forma oficial. O jogador esteve emprestado aos brasileiros do Ceará no ano que agora findou, não havendo proposta para a prorrogação do vínculo. Contudo, o jogador de 27 anos já tem um pretendente.Segundo jornalista Pipe Sierra, o Atlético Nacional chegou-se à frente pela contratação do jogador. Os colombianos querem contar com os serviços de Yony ainda que o extremo não pretenda voltar neste momento ao país-natal onde começou a carreira no Envigado e Junior Barranquilla. Depois disso, também vestiu as camisolas de Corinthians e LA Galaxy.