Zabaleta: «Enzo tem sido fantástico no Benfica, no próximo verão irá de certeza para um grande clube»

Os jogos de Enzo Fernández pela Argentina no Mundial têm enchido as medidas a vários jogadores e antigos jogadores. O compatriota Pablo Zabaleta foi mais um a mostrar-se publicamente agradado com o que viu, em declarações ainda antes do início do embate com a Polónia."Estou realmente feliz por esse facto [n.d.r. a titularidade de Enzo frente aos polacos]. Esteve mesmo bem nos dois jogos, saiu do banco e foi um dos melhores jogadores da Argentina. É um jogador jovem. Tem apenas 21 anos e tem estado a um nível fantástico no Benfica. Penso que no próximo verão ele irá, com certeza, para um grande clube", disse o antigo lateral em comentários no programa 'Match of the Day'.O antigo jogador, de 37 anos, que esteve no Mundial'2014 pela Argentina teceu vários elogios a Enzo Fernández. "Tem visão de jogo, é inteligente. A capacidade de passe e remate é fantástica. O trabalho de equipa é também bom. Pode jogar com médio-defensivo mas também como número 8", explicou Zabaleta, ex-internacional pela alviceleste.