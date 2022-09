Zahavi mostra mensagem trocada com Roger Schmidt

Eran Zahavi, avançado do Maccabi Telavive, mostrou no Instagram uma mensagem trocada com Roger Schmidt, treinador do Benfica que o orientou no PSV Eindhoven nas duas temporadas anteriores."Parabéns pelo seu regresso à Liga dos Campeões. Vemo-nos em Israel novamente", disse o atacante israelita nessa mensagem, com o técnico a responder: "Estou muito feliz por te ver e por estares novamente em forma, infelizmente fora do futebol internacional. Agora o foco é vencer o campeonato. Vamos falando. Grande abraço".Schmidt, recorde-se, revelou na conferência de antevisão ao Benfica-Maccabi Haifa que tinha falado com Zahavi logo após o sorteio da fase de grupos da Champions, em que se soube que as águias iriam a Israel.