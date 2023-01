Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Zambrano é o 5.º norte-americano a chegar ao Benfica: o que aconteceu com os outros quatro? Zach Thornton, em 2004, foi o 1.º a ser contratado e John Brooks reforçou as águias no início da presente época





Marcos Zambrano tem 18 anos

• Foto: SL Benfica