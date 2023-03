Zanetti: «Meias-finais da Champions? Superar o Benfica já seria um grande feito»

"Respeito" é uma palavra bem presente no discurso de Javier Zanetti. O vice-presidente do Inter Milão abordou o embate dos quartos de final da Liga dos Campeões, diante do Benfica, e frisou que ultrapassar as águias já seria um feito para os italianos."Foi um ano complicado no campeonato. O Nápoles está a fazer uma prova extraordinária, está a cometer pouquíssimos erros. Falta-nos continuidade. Ganhamos a Supertaça merecidamente, estamos nas meias-finais da Taça de Itália e temos a possibilidade de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. Um dérbi com Milan ou um encontro com o Nápoles? Gostava de jogar, depois quando estivermos lá vamos pensar nisso. Superar o Benfica seria já seria um grande feito", vincou ao microfones da Madero Sports.O mítico capitão dos nerazzurri, de 49 anos, disse não acreditar em facilidades diante do líder da Liga Bwin, liderado por Roger Schmidt. "Vai ser difícil. Temos de respeitá-los, mas temos as armas necessárias para fazer dos grandes jogos e alcançarmos o apuramento. Sabemos que não vai ser fácil, a Liga dos Campeões é uma competição onde os detalhes importam, mas estou confiante que podemos preparar o nosso melhor para a eliminatória e passar à fase seguinte", sublinhou o antigo lateral argentino.A primeira mão dos 'quartos' da Champions disputa-se na Luz, a 11 de abril.