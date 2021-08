Zenit pondera atacar Vinícius

Os russos do Zenit procuram contratar um avançado e o nome de Carlos Vinícius é uma das hipóteses em cima da mesa. De acordo com o jornal ‘L’Equipe’, o brasileiro é uma das alternativas para ocupar o lugar do iraniano Sardar Azmoun, que está de saída para o Lyon.





A prioridade dos russos seria a contratação de Matheus Cunha, mas depois deste ter sido contratado pelo At. Madrid, o Zenit procura alternativas e, de acordo com a publicação francesa, o nome de Vinícius é uma das opções. Belotti, do Torino, e Gaëtan Laborde, do Montpellier, são outras das alternativas.