Zivkovic no julgamento dos No Name Boys: «Durante 2 ou 3 dias não via bem»

Zivkovic prestou esta quinta-feira depoimento, por videoconferência, no julgamento dos No Name Boys. O jogador sérvio revelou que ia sentado ao lado de Weigl no banco da frente do 2.º piso do autocarro do Benfica, quando foi o ataque, e relatou que ficou com vidros nos olhos."Durante 2 ou 3 dias não via bem", disse Zivkovic, acrescentando que não se apercebeu de imediato que era uma pedra por ser de noite.O julgamento decorre em Sintra e faltam alguns arguidos, um dos quais por ter sido pai.Depois de Zivkovic, foi a vez de testemunhar um casal de namorados adeptos do FC Porto, que em dezembro de 2019 assistiram a um jogo na Luz. O homem foi agredido.