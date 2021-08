Zona do Cartão de Adepto deserta de público no Benfica-Spartak Moscovo

As bancadas Topo Norte e Topo Sul do Estádio da Luz estão desertas de adeptos do Benfica no encontro desta terça-feira frente ao Spartak Moscovo, a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





As duas Zonas de Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP) encontram-se vazias devido à introdução do Cartão do Adepto nos estádios portugueses, uma medida imposta pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e que tem sido, desde então, muito contestada pelos adeptos."O nosso ideal não se vende. Não ao cartão!". Esta é a mensagem que surge numa tarja exibida pelos adeptos encarnados nas bancadas do Estádio da Luz.