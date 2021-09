Boavista sofre derrota com União de Leiria em particular

O Boavista perdeu o segundo particular disputado nesta pausa internacional. A U. Leiria, que milita na Liga 3, foi a equipa escolhida para fazer frente ao plantel axadrezado em pleno campo de treinos, ao lado do Estádio do Bessa.





Kenji Gorré abriu o marcador para as panteras, mas a U. Leiria ainda empatou na primeira parte, por acção de Gonçalo Gregório. Este viria a bisar, com Filipe Almeida a apontar o terceiro golo da formação que lidera a Zona Sul da Liga 3.Miguel Reisinho ainda marcou o segundo golo do Boavista, mesmo depois de ter falhado um penálti que podia ser crucial para o resultado do jogo. O marcador já não se alterou e os visitantes venceram por 3-2.