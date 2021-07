Alireza Beiranvand oficializado

O Boavista oficializou a contratação de Alireza Beiranvand, guardião de 28 anos internacional pelo Irão, que no Mundial da Rússia defendeu uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo.





Alireza apresenta-se no Bessa como o primeiro reforço da era do técnico João Pedro Sousa e vai representar os axadrezados a título de empréstimo dos belgas do Antuérpia.