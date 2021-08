Cinco jogadores estrangeiros do Boavista chamados às respetivas seleções

O iraniano Alireza Beiranvand, o nigeriano Chidozie, o equatoriano Jackson Porozo, o congolês Gaius Makouta e o gambiano Yusupha foram convocados para as respetivas seleções, anunciou esta quinta-feira o Boavista, da Liga Bwin.

Quatro dos cinco jogadores vão estar inseridos em fases de qualificação continentais para o Mundial'2022, pelo que desfalcarão os treinos da formação de João Pedro Sousa no início de setembro, à semelhança dos jovens João Gonçalves e Tiago Morais, a caminho da estreia pelas seleções portuguesas de sub-21 e sub-19, respetivamente.

Chidozie foi convocado para a receção da Nigéria à Libéria, em 3 de setembro, em Lagos, quatro dias antes da visita a Cabo Verde, em Mindelo, no primeiro duplo compromisso do grupo C da segunda fase de apuramento da zona africana.

Nesse patamar está ainda o Congo, de Gaius Makouta, que arranca o grupo H a medir forças com a Namíbia, em 2 de setembro, num jogo deslocalizado para Joanesburgo, África do Sul, prosseguindo com a receção ao Senegal, no dia 7, em Brazzaville.

Já a Gâmbia, de Yusupha, foi eliminada na primeira fase por Angola e vai organizar no próximo mês um estágio de preparação para a Taça das Nações Africanas, a decorrer entre 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022, com jogos perante Seicheles e Comores.

Quanto à qualificação asiática para o Mundial'2022, Alireza Beiranvand vai representar o Irão no arranque do grupo A da terceira ronda, tendo encontros programados diante de Síria, em 2 de setembro, em Teerão, e Iraque, quatro dias mais tarde, em Doha.

Na poule da zona sul-americana, Jackson Porozo, de regresso aos eleitos do Equador, após ter estado ausente da Copa América, vai receber no Quito Paraguai e Chile, em 02 e 05 de setembro, respetivamente, e encarar o Uruguai em Montevideu, no dia 9.