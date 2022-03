Reggie Cannon chamado à seleção dos Estados Unidos da América

Reggie Cannon foi convocado para os próximos jogos da seleção dos Estados Unidos da América. O jogador do Boavista faz assim parte da lista de 27 atletas chamados para os últimos três encontros da qualificação para o Campeonato do Mundo do Qatar do conjunto norte-americano.No dia 25 de março, os EUA defrontam, fora de portas, o México, sendo que, três dias depois, recebem o Panamá. A 31 de março, a seleção norte-americana tem encontro marcado com a Costa Rica, novamente em território adversário. Neste momento, os EUA seguem no 2º lugar do grupo de apuramento da Concacaf, isto numa zona em que os três primeiros classificados têm acesso direto ao Mundial.Apesar dos seus 23 anos, Cannon, que soma 24 internacionalizações, assume-se como um dos jogadores mais experientes do atual grupo.