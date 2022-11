De porta em porta há mais de 62 anos

Passam os anos, os presidentes, os treinadores e os jogadores, mas há algo no Boavista que não muda há muito, muito tempo: o Sr. Moutinho. Trata-se do cobrador de quotas do clube, função que desempenha de forma oficial há 34 anos, mas que já faz há mais de 62, altura em que começou a ajudar o pai na tarefa. É uma vida dedicada ao clube axadrezado, que aprendeu a amar também pela mão do homem que lhe ensinou a arte de, porta a porta, cobrar as quotas.

"Comecei por ajudar o meu pai no trabalho e era algo que me dava um grande prazer. Depois, como as pernas dele já não ajudavam, passei eu a fazer a cobrança, primeiro em conjunto com outras pessoas, depois sozinho", começou por explicar Elísio Moutinho, que hoje em dia continua a cumprir uma tarefa que é cada vez mais rara: "Conheço muita gente, da classe baixa à mais alta. E as pessoas continuam a gostar de me pagar as quotas a mim. Tenho sócios que ao dia 1 estou logo em cima deles, com os reformados é ao dia 8 de cada mês, que assim eles recebem e pagam logo, antes de gastarem o dinheiro."

A dedicação do Sr. Moutinho ao Boavista não se fica pela cobrança das quotas, já que também costuma ajudar na venda de bilhetes, sobretudo em semanas de jogos com os grandes. "Ajudo no que for preciso e faço-o com um enorme prazer. Gosto muito dos meus colegas e o Boavista é mais do que uma segunda casa para mim. Tenho 81 anos e espero poder continuar por cá, pelo menos enquanto as pernas deixarem. Por agora ainda consigo correr para apanhar o autocarro", contou, entre risos.

Faz de psicólogo nas derrotas

Com tantos anos de cobrança, o Sr. Moutinho já bateu às portas dos sócios depois de grandes vitórias e de... duras derrotas. E é aqui que o pagamento custa mais a ser feito. "Às vezes perdemos no domingo e logo na segunda-feira estou eu a bater à porta das pessoas a pedir dinheiro. ‘Não tens vergonha de vir pedir depois de ontem?’, dizem-me muitas vezes. Mas eu sei bem o que lhes dizer, não sou treinador, não tenho culpa. Faço um bocadinho de psicólogo e as pessoas lá cumprem com o dever de pagar. São muitos anos disto", revelou o funcionário axadrezado, que não esconde que o momento mais feliz que viveu, o título conquistado em 2000/01: "Foi uma alegria muito grande, pelo clube, mas sobretudo porque os sócios que tanto estimo tiveram o que mereciam."

Dérbi tem sabor sempre distinto

Aos 81 anos, o Sr. Moutinho já viveu muitos dérbis contra o FC Porto. Guarda recordações, sobretudo, das vitórias e é isso que espera para esta noite, apelando a que os adeptos se portem bem.

"É um jogo sempre diferente, uma rivalidade bonita. Já vi aqui muita coisa, algumas menos bonitas. Uma vez até vi uma sanita ser atirada das bancadas. Mas disso eu não gosto. Espero que seja um bom jogo e que no fim o Boavista ganhe. Jogar com os grandes é especial e ganhar-lhes ainda mais, como aconteceu contra o Sporting", frisou.