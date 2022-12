Boavista ilibado em alegado caso de racismo na receção ao Santa Clara

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol julgou improcedente a acusação contra o Boavista de um alegado caso de racismo durante a receção vitoriosa ao Santa Clara (2-1), da segunda jornada da Liga Bwin.

De acordo com o acórdão da secção profissional do órgão disciplinar, ao qual a agência Lusa teve acesso esta quarta-feira, foi dada como "não provada" a existência de eventuais condutas discriminatórias por parte de adeptos axadrezados para com Allano, avançado brasileiro do clube açoriano, num jogo disputado em 14 de agosto, no Estádio do Bessa, no Porto.

O árbitro Hélder Malheiro tinha mencionado no relatório da partida as queixas feitas pelo jogador ao intervalo, que motivaram na altura a instauração de um processo disciplinar.

O Boavista impôs-se ao Santa Clara por 2-1, com os golos do gambiano Yusupha (62 minutos) e Martim Tavares (66') a darem a volta ao golo insular do brasileiro Rildo (34').

Os axadrezados chegaram à paragem da Liga Bwin para o Mundial'2022 no 11.º lugar, com 17 pontos, quatro acima dos açorianos, que estão na 14.ª posição, ao fim de 13 rondas.