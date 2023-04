Abascal destaca momento do Boavista antes de dérbi "exigente" no Dragão: «Iremos continuar a olhar para cima»

O Boavista aparece "forte e confiante" na reta final da Liga Bwin, assegurou esta quinta-feira o uruguaio Rodrigo Abascal, desejando prolongar esse "bom momento", com três encontros sem perder, no dérbi frente ao FC Porto, da 30.ª jornada.

"Teremos um desafio muito exigente pela frente, mas, tal como em todos os outros jogos, vamos fazer tudo para voltar a conquistar um bom resultado, porque queremos dar mais uma alegria aos nossos adeptos. Estamos a trabalhar nos limites para acabar bem esta época e, nesse sentido, iremos continuar a olhar para cima, visto que temos o objetivo de subir na classificação. É esse o espírito desta equipa", observou o defesa central, de 29 anos, em declarações reproduzidas através do site oficial dos axadrezados.

As vitórias alcançadas nas receções ao Vitória de Guimarães (2-1, da 27.ª jornada) e ao Rio Ave (3-2, da 29.ª), intercaladas pelo empate em Vizela (1-1, da 28.ª), permitiram ao clube do Bessa subir ao 10.º lugar, com 37 pontos, e ficar a um empate da permanência.

"Temos um grupo muito unido e trabalhador, algo que se reflete nas nossas exibições. O [treinador] Petit faz-nos sentir as regras no dia a dia e, depois, temos um grupo jovem, de grande qualidade e muito ambicioso, que faz tudo para melhorar jogo após jogo. Tivemos uma fase em que os resultados não estavam a surgir, mas isso ajudou-nos a crescer e a sermos uma equipa muito mais competente do que éramos há alguns meses", valorizou.

Com 58 jogos e um golo pelo Boavista, incluindo 27 duelos em 2022/23, Rodrigo Abascal destacou "dois anos excelentes" na sua primeira experiência no futebol europeu e disse estar "muito feliz e realizado" desde que trocou os uruguaios do Peñarol pelas 'panteras'.

"É um orgulho muito grande ser um dos capitães de um clube com tanta história como o Boavista e partilhar essa responsabilidade com pessoas como [Rafael] Bracali, Sebastián [Pérez] e Yusupha, que estão aqui há mais anos do que eu. Tenho desempenhado esse papel com grande sentido de responsabilidade, mas sou sempre o mesmo todos os dias. Sou mais um para ajudar e, quem me conhece, sabe que tenho um carinho muito grande por toda a gente que trabalha diariamente no Boavista. Somos uma família", finalizou o defesa, que também tem nacionalidade espanhola e está vinculado com o clube até junho de 2024.

O Boavista, 10.º classificado, com 37 pontos, visita o vice-líder FC Porto, com 70, quatro abaixo do Benfica, no domingo, às 18 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, no dérbi da Invicta da 30.ª jornada da Liga Bwin, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.