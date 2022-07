Abascal: «Queremos fazer melhor do que na época passada»

Um dos resistentes num eixo defensivo bastante renovado em relação à época passada, Abascal, central uruguaio do Boavista, admitiu, em declarações aos jornalistas antes do treino matutino desta terça-feira, que a ambição da equipa é melhorar em relação à época."A equipa está a compor-se, a incorporar jogadores da melhor maneira. Estamos a trabalhar arduamente e esperamos fazer uma boa época este ano.""Estamos a adaptar-nos bem com Sasso e Robson, ainda falta um pouco mais de jogo, mas creio que vamos chegar à 1° jornada da melhor forma.""Vamos indo jogo a jogo. No Boavista exige-se ganhar todos os jogos. Queremos tentar melhorar em relação ao que alcançámos na época passada.""O Petit ajudou-nos muito desde que chegou. Conhece o clube, a exigência dos adeptos, o que significa a mística do Boavista.""A expectativa é jogar o máximo de jogos possível, tentar que o Boavista termine o mais acima possível.""Sinto que melhorei muito tecnicamente. A intensidade na Europa também não é a mesma da América do Sul. A ajuda dos meus companheiros foi fundamental para as minhas melhorias."