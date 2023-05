Adjunto de Petit revoltado: «Tem de haver mais respeito pela instituição Boavista»

Face a expulsão de Petit durante o encontro com o Gil Vicente, foi o adjunto do Boavista, Nuno Pereira, quem se dirigiu à zona de entrevistas rápidas após a derrota axadrezada em Barcelos (), que deixou sérias críticas à equipa de arbitragem liderada por Ricardo Baixinho."O Boavista fez um excelente jogo desde o início até ao fim. Foi um jogo em que fomos claramente superiores ao adversário, onde criámos muitas oportunidades de golo e o resultado é simplesmente enganador. É enganador por vários motivos: faltou-nos eficácia, e temos de reconhecer isso, mas também porque fomos condicionados a não poder disputar o jogo da forma que queríamos. Queria deixar uma palavra aos nossos jogadores, que foram fantásticos e briosos na forma como procuraram vencer o jogo, mas tem que haver mais respeito pela instituição Boavista. O Boavista é um clube com história, que luta em todos os jogos de uma forma heróica, competitiva e séria para vencer, mas não pode ser condicionado desta forma. Hoje, fomos claramente prejudicados. Perdemos porque fomos prejudicados. Temos uma situação do Seba em que o VAR chama o árbitro e o efeito não foi nenhum, temos a situação do penálti em que a bola bate na cabeça do Mangas e é assinalada grande penalidade. É incompreensível o porquê de isto nos ter acontecido hoje. O nosso objetivo é ganhar jogo a jogo, queremos ganhar com dignidade. Lutamos sempre pelo melhor do Boavista e para o futebol e hoje houve alguém que não quis o melhor para o futebol", começou por dizer o técnico-adjunto, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Eu acho que foi o que toda a gente entendeu e toda a gente viu. E como consequência disso, houve a quantidade de cartões amarelos que foram admoestados e a expulsão do nosso treinador. Um erro da equipa de arbitragem provocou uma série de erros. O futebol deve pautar pela sinceridade, pelas disputas no bom sentido e por um jogo limpo. Hoje não conseguimos ter isso, infelizmente. Ficamos tristes pelo resultado, contentes com o comportamento dos nossos jogadores porque fizeram de tudo, mas perder desta forma, onde merecíamos claramente ter ganho o jogo pelo volume que tivemos e oportunidades que criámos, e estamos aqui a dar mais importância a uma equipa que não esteve ao nível do jogo", terminou.