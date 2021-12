Al-Fayha está no Porto para garantir Sauer

Os árabes do Al-Fayha estão determinados em garantir a contratação de Gustavo Sauer e até enviaram uma delegação à cidade do Porto para tentar convencer o avançado a mudar-se para o futebol saudita. A notícia foi confirmada apelo próprio empresário do jogador, João Pinheiro, que irá reunir com os representantes do emblema saudita.Ainda assim, o Al-Fayha terá concorrência apertada pelo jogador, de 28 anos, que na presente temporada já apontou sete golos em 18 encontros. É que também os turcos do Alanyaspor já terão manifestado o desejo em garantir o dianteiro brasileiro que tem contrato com os axadrezados até junho de 2023.