Alegado caso de racismo vale processo disciplinar ao Boavista

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar ao Boavista devido a um alegado caso de racismo contra Allano, jogador do Santa Clara, que se queixou de insultos dos adeptos axadrezados em jogo da 2.ª jornada.No final dessa partida, aliás, Mário Silva abordou o tema. "Não sei o que se passou, porque estava no balneário. Pelo que percebi, estavam a ofendê-lo de forma imprópria. Segundo me parece, foi da bancada. Sempre que o Allano tocava na bola na segunda parte, era apupado. São coisas normais. Enquanto pessoas do futebol, temos de estar preparados. Vamos ter apoio, crítica e um adversário que nos vai tentar desestabilizar. Isto funciona assim. O futebol é assim mesmo. Mas não posso dizer com exatidão. Não ouvi, não vi e nem sequer falei com o Allano. A minha preocupação ao intervalo foi apenas preparar a equipa em termos estratégicos para a segunda parte. Racismo? O Allano queixou-se, mas não consigo confirmar ou desmentir isso. Como é lógico, não queremos que aconteça, mas são questões que irão ser apuradas", disse o técnico.